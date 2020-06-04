В РНБО активно блокують засоби захисту від коронавіруса з ЄС на користь російських

Російські лобісти, які проникли у владу, активно вибудовують свої корупційні схеми на темі боротьби з коронавірусом.

Про це у блозі на «Голосі» пише експерт Юрій Гаврилечко.

«25 травня видання Delo.ua опублікувало резонансне журналістське розслідування, в якому розповів про масштабну корупційну схему з участю Олексія Соловйова. Примітно, що пан Соловйов відомий ще з часів президентства Ющенка і Януковича, у каденції яких він двічі очолював Держлікслужби – в 2007-2009 рр. і в 2010-2014 рр.. Дана структура (під різними назвами) виконувала роль дозвільного та наглядової регулятора на ринках медикаментів та медвиробів. З ім’ям Олексія Соловйова пов’язано безліч корупційних скандалів в медицині, від вимагання «відкатів» і хабарів у вітчизняних і зарубіжних фармвиробників до блокування поставок ліків для онкохворих дітей та багато іншого», – розповів Гаврилечко.

За його словами, Соловйов був першим у списку знаменитого перформансу з люстрою, в якому пацієнтські організації вимагали звільнити чиновників з посад за хабарництво і корупцію в охороні здоров’я, з-за яких постраждали мільйони українців, а тисячі померли. А в листопаді 2019 року 14 пацієнтських організацій виступили з відкритим зверненням не допустити Соловйова і підконтрольних йому людей у вчена рада Держлікслужби.

Разом з першим заступником Держлікслужби україни Демченко Інною Борисівною, Олексій Соловйов увійшов в ТОП-10 чиновників МОЗ України, які підлягають процедури люстрації.

В 2014 році, буквально відразу після Революції Гідності, його зі скандалом звільнили. Тодішній міністр охорони здоров’я Олег Мусій звинуватив Соловйова в корупції та ініціювання необґрунтованих перевірок європейських виробників медикаментів, що приводило до додаткового зростання цін на медичну продукцію в Україні. Втім, це ніяк не завадило Соловйову стати 25 лютого 2020 року заступником секретаря РНБОУ. І вже в цій якості, як випливає з матеріалів розслідування, він, в період загрози епідемії коронавіруса в Україні намагався заблокувати сертифікати на медичні вироби, видані не через підконтрольні йому сертифікаційні компанії ТОВ “УкрМедСерт” та ТОВ “Український Центр Медичного Прогнозування та Сертифікації” (ТОВ “УЦМСП”).

«Схема, на жаль, проста і випробувана різномастими активістами за останні роки багаторазово. Для її реалізації використовується Асоціація, що складається з підконтрольних Соловйову приватних сертифікаційних органів, яка пише звернення в державні органи, організації і ЗМІ про небезпеки, які несе продукція з ринку ЄС. А заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов, зрозуміло, прислухався до таких «прохання ринку», провів аналіз і дійшов до висновків про небезпеку схвалених в ЄС медичний виробів, та необхідності проведення аудитів таких виробників. Його не бентежить ні пряма норма Закону, не закрите авіасполучення, не прийняті урядом законів, що спрощують імпорт виробів в період епідемії», – зазначив експерт.

Він підкреслив, що в той час, коли в Україні не вистачає коштів на розробку деяких препаратів і медтехніки, штучна блокада імпорту, не виробленого в країні, дуже нагадує банальний саботаж і спроби лобіювати чиїсь інтереси.

«Пошукові системи швидко дають підказку, за яку команду грає Олексій Соловйов. У лютому 2020 року, за два тижні до призначення в РНБО, аффлированный Соловйову ТОВ “УкрМедСерт” видає сертифікат на діагностичні системи… ФБУН “Центральний НДІ Епідеміології Росспоживнагляду”. Це «дочка» того самого Росспоживнагляду», –

Сам сертифікат можна знайти за номером UA.MD.294-20 за посиланням “Перевірити сертифікат” на сайті ТОВ “УкрМедСерт”, так і на сайті російського дистрибутора.

«Заступник секретаря РНБОУ, який має готувати і подавати «санкційні» списки Президенту займається абсолютно іншим – намагається замінити виробників з ЄС і США на російські аналоги. Виникає резонне питання: а з якого дива чиновник з РНБОУ виявився залучений в тему сертифікації медичних виробів, хоча повинен, по ідеї, в період епідемії займатися зовсім іншими речами, наприклад – питаннями адекватності протиепідеміологічних заходів, дотримання карантину та ізоляції, забезпечення лікарень, контролю цін, стимулювання національного виробництва? Питання, на яке відповідь, на мою думку, повинні шукати відповідні правоохоронні органи, а не журналісти з експертами», – резюмував Гаврилечко.

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