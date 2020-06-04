На Полтавщині чоловік облив бензином та підпалив колишню дружину у магазині, жінка загинула

Сьогодні у Кременчуці Полтавської області колишній чоловік підпалив продавчиню магазину побутової техніки «Фея» та зачинився з нею в магазині.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

«За попередньою версією слідства, 4 травня, близько 16-ї години, колишній чоловік жертви прийшов до магазину декоративної косметики та побутової хімії, де вона працювала продавчинею, зачинився із середини, обливши жінку легкозаймистою рідиною та підпалив.

Перехожі одразу про подію повідомили в поліцію. На місце прибули наряди патрульної поліції та спецпідрозділ «ТОР», а також спецпризначенці батальйону особливого призначення поліції області, слідчо-оперативна група, рятувальники та медики. На момент прибуття екстрених служб вогонь вже охопив значно площу магазину. Поліцейські та працівники ДСНС деблокували палаючого приміщення магазину та ліквідували пожежу. На жаль, жінка отримала тілесні ушкодження не сумісні з життям і померла на місці», – розповів начальник поліції Полтавської області Іван Вигівський.

Наразі відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 пункту 5 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Фігурант затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Обставини та мотиви злочину з’єднання ясовує слідство.

