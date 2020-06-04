У «Борисполі» розповіли про нові правила користування аеропортом з 5 червня

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» розповів, яких правил доведеться дотримуватися пасажирам з початком запуску внутрішнього авіасполучення 5 червня.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

«У п’ятому ятницю, 5 червня, почнеться відновлення внутрішнього авіасполучення відповідно до постанови Кабінету міністрів України №435 від 3 червня 2020 року. На цей день заплановано 2 авіарейси: Київ – Дніпро – Wind Rose – 7W105 і Київ – Одеса – Міжнародні авіалінії України – PS1053», – йдеться в повідомленні. Зазначається, що всі внутрішні рейсі обслуговуватимуться в терміналі D.

«Вхід в термінал дозволено тільки пасажирам з посадковим талоном або квитком, у медичних масках або респіраторах. Проводжаючі у термінал не допускатимуться. Важливо! На в їзді в аеропорт розташовано контрольно-пропускний пункт Національної поліції, на якому поліцейські здійснюють температурний скринінг.

Просимо пасажирів звертати увагу і дотримуватися знаків дорожнього руху та із запасом планувати свій час на дорогу до аеропорту – можливі затори», – додали в «Борисполі».