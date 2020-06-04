Укрзалізниця призначила 5 додаткових потягів на Трійцю

Укрзалізниця призначила 5 додаткових регіональних потягів на період з 5 по 9 червня.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Зазначається, що потяги запустять для додаткових перевезень пасажирів перед та після Дня Святої Трійці.

Так, у ці дні курсуватимуть потяги: №864/866 Неданичі, Чернігів — Київ-Волинський; №884/883 Фастів — Зернові — Київ-Волинський; №888/887 Київ-Волинський — Ворожба — Фастів; №896/895 Київ-Волинський — Конотоп, Шостка — Київ-Волинський. Також на 8 червня призначили потяг №880/882 Київ-Волинський — Славутич — Фастів.