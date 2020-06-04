Лукашенко порівняв свого опонента на виборах з кнуром

Президент Білорусі Олександр Лукашенко порівняв свого потенційного опонента на майбутніх президентських виборах Валерія Цепкало з кнуром. Про це повідомляє «Белсат».

Під час зустрічі з журналістами Лукашенко згадав слова свого суперника про те, що колись той зміг викликати довіру у його матері через знання про те, скільки поросят народжується від свиноматки.

«Він просто не розуміє, що кількість народжених поросят від свиноматки і їх якість не залежать від свиноматки. Це ще й залежить від кнура. І якщо буде такий кнур, як цей чоловік, то будуть мертвонароджені поросята», — сказав Лукашенко.

Раніше він заявив, що білоруську опозицію фінансують російські олігархи. Так Лукашенко назвав людей, які збирають підписи на підтримку незалежних кандидатів на майбутніх президентських виборах.

Президентські вибори призначені у Білорусії на 9 серпня. Лукашенко збирається балотуватися на шостий термін. У різних регіонах проходять акції в підтримку альтернативних кандидатів. Нерідко вони закінчуються затриманнями активістів.