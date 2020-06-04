Київ незаконно скасував підсумкову атестацію випускників, — МОН

Київська влада не можуть скасувати атестацію випускників 11 класів.

Київська влада незаконно скасували підсумкову атестацію випускників у формі Зовнішнього незалежно оцінювання (ЗНО). Дане рішення не підлягає виконанню.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Міністерство зазначає, що наказ Департаменту освіти і науки КМДА про скасування державної підсумкової атестації для випускників у формі ЗНО — недійсний і не підлягає виконанню.

Зокрема, наказ повинні були зареєструвати в територіальному органі Мін’юсту, а виконати його можна тільки після офіційного опублікування.

Крім того, згідно Конституції, органи влади та посадові особи повинні діяти на підставі законодавства. На сьогодні воно не наділяє МОН або місцеві органи виконавчої влади повноваженнями звільняти учнів від підсумкової атестації у формі ЗНО.

Також підкреслюється, що випускники отримують атестати про середню освіту на підставі результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації.