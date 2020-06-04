За два місяці пандемії в Україну з Польщі повернулися 160 тисяч українців

За перші два місяці пандемії COVID-19 в Україну з Польщі повернулися 160 тисяч українців.

Про це йдеться в аналітичному дослідженні Головного статистичного управління (GUS) Польщі, що базується на аналізі даних з різних офіційних реєстрів, а також даних Прикордонної служби Польщі, – передає Європейська правда.

“Кількість іноземців у Польщі на кінець квітня 2020 року порівняно з лютим 2020 року скоротилася на 223 тис., тобто на 10,1%. Натомість кількість громадян України зменшилася на 11,5% (160 тис.)”, – йдеться в дослідженні. Найбільше з Польщі виїхало білорусів (32,2%) та росіян (25,7%).

Щодо громадян України, то в порівнянні з груднем 2019 року у квітні 2020 року кількість українців, застрахованих в органи соціального страхування (ZUS) Польщі, а отже офіційно працевлаштованих у країні, скоротилася майже на 30%. Зазначається, що до 13 березня спостерігалася позитивна динаміка приїзду українців до Польщі, а після 15 березня зафіксовано різке зростання кількості громадян України, які виїжджали з Польщі. Кількість українців, яка у березні-квітні виїхала з Польщі, є значно вищою за показник зниження кількості працівників з України, офіційно застрахованих у Польщі.

Відтак, у GUS роблять висновок, що у першу чергу з Польщі виїхали українці, які не були офіційно працевлаштованими, не працювали або працювали на так званих “сміттєвих” угодах (договорі доручення і договорі підряду), що часто не передбачають страхування особини з боку працедавця. У GUS нагадують, що станом на 31 грудня 2019 року в Польщі проживало понад 2 млн 106 тис. іноземців, з яких 1 млн 351 тис. 418 осіб (64,2%) були громадянами України.