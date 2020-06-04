Звільнений за замовлення пісні зі стриптизом, херсонський чиновник займе аналогічну посаду в Харкові

У минулому році чиновник задекларував 567 тисяч латки і 160 тисяч заощаджень.

Крісло керівника апарату Харківської ОДА займе Володимир Клюцевский, який раніше працював на аналогічній посаді в Херсонській обладміністрації. Відповідне розпорядження підписав глава регіону Олексій Кучер.

Клюцевскому 46 років, в 1996 році він закінчив ХНУ ім. Каразіна за спеціальністю «Геоэколог», а через шість років — Одеський регіональний інститут державного управління. У Херсонській ОДА чиновник почав працювати в 2000-х роках, в 2014 зайняв посаду керівника апарату. Звільнили Клюцевского навесні цього року після скандалу навколо «брудних танців» в стінах ОДА: тоді напередодні 8 березня співробітниць адміністрації привітала група «Степ», на підтанцьовці у якого виступили дві відверто одягнені дівчата. Тоді чиновник визнав, що «помилка».

«Я негативно сприйняв це дійство. Мені було дуже неприємно, я теж сидів у першому ряду. І скажімо так — як втрутитися в цю ситуацію і зробити так, щоб вони не виходили — у мене була тільки єдина можливість вийти за ними і сказати — не виходьте», — сказав тоді Клюцевский.

У минулому році чиновник задекларував 567 тисяч латки, 160 тисяч заощаджень, великий будинок в Херсоні і ділянку площею 4700 квадратів.

Нагадаємо, раніше керівник апарату Харківської ОДА Леонід Шпиньов був звільнений із займаної посади. Відповідне розпорядження підписав голова області Олексій Кучер. Підставою стала заява Шпинева. Тепер йому належить компенсація за 13 днів невикористаної щорічної відпустки.