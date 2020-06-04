Італія відкрила кордони після карантину і скасувала обсервацію туристів

Влада Італії скасували карантинні обмеження, пов’язані з перетином кордону і роботою багато розважальних закладів.

Про це повідомили в Національному агентстві Італії з туризму.

«З 3 червня дозволено безперешкодне переміщення по території Італії, і навіть ті, хто прибуває з-за кордону, більше не повинні проходити двотижневий карантин. Немає обмежень на переміщення між регіонами. Скасовані всі сертифікати, що пояснюють причини переміщення. Таке рішення було прийнято на основі останніх даних моніторингу, проведеного провідним інститутом Національної служби охорони здоров’я і Моз Італії», — зазначено в повідомленні.

Також знято обмеження на подорожі в інші країни, які вже відкрили кордони. Незважаючи на такі послаблення, масові збори (навіть удома) заборонені, також не можна наближатися до людей, які не є співмешканцями, на відстань менше метра, а при заняттях спортом — мінімум два місця дистанції.

Також в громадських місцях, магазинах, перукарень, косметичних салонах, літаках і поїздах, громадському транспорті та інших закритих приміщеннях, де можливі скупчення людей, заборонено перебувати без захисної маски. А в регіоні Ломбардія, де все ще вирує спалах коронавіруса, маску необхідно носити і на вулиці.

В спортзали і перукарні до 15 червня будуть пускати тільки за попереднім записом, а в магазини без одноразових рукавичок вхід заборонений.

«Не можна відмовлятися від вимірювання температури. При температурі тіла вище 37,5 градусів доступ в багато громадські та приватні місця заборонений, в цьому випадку можуть бути сповіщені органи охорони здоров’я. Якщо ви контактували з Covid-позитивними людьми або прибутку в місця, де діють спеціальні укази губернатора або мера (так, на Сицилії обмеження продовжено до 8 червня), ви повинні залишатися на карантині з моменту прибуття», — додав представник агентства.

Обов’язково потрібно називати співробітникам магазинів і ресторанів всю запитувану інформацію, щоб вони могли перевірити відвідувачів в базі контактували з хворими коронавірусом або потенційно хворих.

З іншого боку, вже відкриті тематичні, розважальні та природні парки, вілли, садочки, розважальні заклади, а з 15 червня відкриються установи для дітей і підлітків. Можна відвідувати пляжі, але відстань між людьми повинно бути не менше двох метрів або не більше одного парасольки на 10 кв. м, якщо тільки їх орендарі не живуть разом. У регіоні Емілія-Романья ця цифра досягла 14 кв. м.

З 3 червня відновлено міжнародне авіасполучення, відкриті кордони. Знову заробили аеропорти Рима, Мілана і Неаполя.

Як відомо, тривалий період Італія була лідерів по захворюваності та смертності від коронавіруса, поки цей «титул» не забрали США. За весь час пандемії в країні офіційно зареєстрували 233,8 тисяч заражених, з яких 3,6 тисяч осіб померли. Проте з часом захворюваність різко впала — за останню добу всього знайдено 71 новий заражений.