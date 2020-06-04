Перші літаки після пом’якшення карантину полетять з «Борисполя» до Одеси і Дніпро

Міжнародний аеропорт «Бориспіль», який знаходиться під Києвом, пустить два рейси по Україні. Це відбудеться вже завтра, 5 червня, коли знімуть заборону на внутрішні перельоти. Перші рейси полетять в Одесу і Дніпро.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту.

Рейс 7W105 «Київ — Дніпро» виконає авіакомпанія WindRose і PS1053 «Київ — Одеса» — авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України». Всі внутрішні рейси будуть обслуговуватися в терміналі D.

Вхід в термінал дозволений тільки пасажирам з посадковим талоном або квитком, у медичних масках або респіраторах, проводжають в термінал допускатися не будуть.

На в’їзді в аеропорт розташовано контрольно-пропускний пункт Національної поліції, на якому поліцейські здійснюють температурний скринінг.