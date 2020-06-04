Врачи рассказали о скрытом вреде черешни

Дети и взрослые, стосковавшись по зимнему однообразию рациона, с нетерпением ждут второй половины мая, когда начинают поспевать ранние сорта черешни – и уж тогда лакомятся ею вволю. Медики, тем временем, предупреждают – черешня не одинаково полезна для всех, а некоторым людям, как это ни печально, лучше и вовсе отказаться от этих ягод.

Об этом пишут СМИ.

Черешня, вне зависимости от сорта, как и прочие фрукты, безусловно полезна для организма человека. Так, медики утверждают, что кумарин, который содержится в черешне, незаменим для сердечно-сосудистой системы, так как препятствует образованию тромбов и бляшек, а кроме того, полезен при малокровии. “Спасибо” черешне скажут и гипертоники, поскольку ягоды содержат необходимый им калий.

Полезна черешня и для пищеварительной системы, поскольку она нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Немаловажным ее присутствие является и в рационе людей, страдающих ревматизмом, артритом и подагрой – цинк и медь, которые содержат ягоды, необходимы при выработке коллагена, то есть, белка соединительных тканей, отвечающего за их эластичность.

Стоит отметить, что положительно сказывается употребление в пищу черешни и на коже: эти ягоды способствуют процессу выведения шлаков из организма, “ликвидируют” экзему и угри, оказывают омолаживающий эффект.

А вот людям с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, страдающим гастритом, повышенной кислотностью желудка, спайками кишечника или склонным к метеоризму от черешни придется отказаться – в противном случае все полезные свойства этой ягоды сойдут на нет, взамен принеся лишь дискомфорт и осложнения хронических заболеваний.

К слову, злоупотреблять черешней не стоит также диабетикам, поскольку эти ягоды богаты глюкозой, которая им противопоказана.