Генпрокурор США заявив, що за масовими протестами в країні стоїть іноземне втручання

У зв’язку з масовими протестами в США, викликаними смертю від рук поліцейського чорношкірого Джорджа Флойда, генеральний прокурор країни Вільям Бар заявив про «іноземне втручання» у заворушення.

При цьому прокурор не сказав, які саме країни винні у заворушеннях

«Ми бачимо, що іноземні дійові особи грають за всі сторони, щоб посилити насильство», – ухильно сказав на прес-конференції Бар.

На його звинувачення вже відреагували в Росії, яку останнім часом часто звинувачують у втручання у внутрішні процеси США. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова віднесла заяву Барра до чергової спроби списати проблеми держави на зовнішні фактори.

Захарова вважає, що подібні звинувачення і підозри — це прояв «неповагу до громадян США, чиї проблеми без будь-якої доказової бази списують на іноземне втручання».

Це вже не перша заява такого роду американського керівництва. Раніше «Країна» писала, що 31 травня помічник президента США з національної безпеки Роберт о’брайен назвав деякі країни, включаючи Зімбабве, «іноземними супротивниками», які нібито намагаються використовувати протести, щоб втрутитися у внутрішні справи країни.