У Вашингтоні скасовують комендантську годину

У Вашингтоні з четверга, 4 червня, скасовують комендантську годину, запроваджену у зв’язку з масовими заворушеннями і погромами в США.

Про це заявив мер столиці США Мюріел Баузер.

Комендантська година в місті була введена в понеділок, 1 червня, у зв’язку з заворушеннями, що відбувалися в американській столиці.

За словами голови управління поліції округу Колумбія Пітера Ньюшама, де розташований Вашингтон, в середу не було проведено жодного арешту. За його оцінками, близько 5 тис. людей вийшли на демонстрації в середу. Збори відбулися мирно в різних частинах міста. За його словами, найбільша акція очікується найближчої суботи. Протести в усій країні почалися у відповідь на смерть афроамериканця Джорджа Флойда. Чоловік був затриманий поліцейськими 25 травня в Міннеаполісі.

При затриманні один із поліцейських натиснув на шию Флойда коліном. Згодом афроамериканець помер у реанімації, а відео його затримання потрапило в інтернет. У багатьох містах США мирні акції протестів переросли в безлади, сутички з поліцією і погроми.