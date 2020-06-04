З лікарень Рівненської області за час пандемії коронавіруса звільнилися понад трьох сотень лікарів

У лікарнях Рівненщини за час пандемії коронавіруса звільнилося 324 співробітника медичних установ. однак дефіциту лікарів в області немає — влада залучать резерви.

Про це повідомила прес-служба Рівненської ОДА.

«Робота в лікарні під час пандемії є дуже складною, потребує моральних і фізичних сил, а не тільки професійних знань і навичок. Станом на 3 червня в медустановах області звільнилися 324 медика, з них: 38 лікарів, 109 працівників середнього медичного персоналу та 177 – молодшого медичного персоналу», — зазначено в повідомленні.

Відзначається, що з Центральної районної лікарні Костополя звільнилося відразу 11 співробітників і ще 25 продовжують боротися з коронавірусом.

«Однак дефіциту кадрів немає. В обласному управлінні охорони здоров’я є спеціальна резервна база, щоб у разі необхідності вирішувати кадрові питання», — додав представник ОДА.