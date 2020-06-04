Долар падає з-за нових продажу «Нафтогазу», а євро дорожчає

Безготівковий долар пробиває курсове дно і виходить на нові рівні. 4 червня його курс на міжбанку опустився на 6 копійок, і закріпився в рамках 26,675-26,68 грн/$. Готівкові цінники втратили 5 копійок: середня ціна «американця» в касах опинилася на продаж в рамках 26,80-26,90 грн/$, на купівлю — 26,55-26,65 грн/$.

Чому євро дорожчає

Курс євро на світовому ринку лихоманило цілий день: ранкова торгівля починалася на рівні $1,1232/€, до обіду ринок досяг $1,1267/ євро, а до 15 години стався різкий зліт на $1,1357/€. Це максимум сьогоднішнього дня (за ним пішла вечірня корекція до $1,1328/€), який спровокували заяви Європейського Центробанку.

Він сьогодні приймав рішення за ставками, які в підсумку залишив на старих рівнях:

ціну рефінансування — на 0%;

ціну за стабкредитам банків — на 0,25% річних;

орієнтир за депозитними ставками — на 0,5%.

Так у Європі вирішили рятувати економіку від коронавіруса — дешевими кредитами.

А ще ЄЦБ заявив про розширення екстреної програми скуповування проблемних активів, і це дуже важливо. Якщо спочатку на неї передбачалося витратити €600 млрд, то сьогодні цю планку підняли до €1,35 трлн. Це, до речі, те, що просять наші банки і бізнес в українського Нацбанку — викупити борги за кредитами, які бізнес не в змозі гасити з-за епідемії COVID-19. Тоді банки зможуть покрити свої збитки і спокійніше видавати нові позики: вони будуть розуміти, що їх підтримають у критичній ситуації. Але наш регулятор категорично від цього відмовляється. Адже тоді доведеться взяти на себе велику політичну відповідальність і запустити серйозний інфляційний і девальваційний маховик. Викуп «проблемки» — це відкрита грошова емісія.

Саме дворазове збільшення обсягу викупу проблемних активів від ЄЦБ і надихнуло сьогодні інвесторів, що вкладаються в європейські активи: вони зрозуміли, що не все пропало і влади підтримають бізнес. Тому активізувалися купівлі євровалюти та акцій компаній ЄС. Загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,09%, німецький DAX додав 0,44%, французький CAC — 0,51%.

«З одного боку, це хороший сигнал для інвесторів — компанії підтримають, і вони можуть відновитися після епідемії. Але не найкраща новина для європейських вкладників, які не дочекаються підвищення ставок за своїми депозитами. Як раз спілкувався сьогодні на цей рахунок з австрійськими банкірами — вони говорять про зниження інтересу великих вкладників до класичних депозитами. Люди знімають гроші вкладаються в нерухомість, сподіваючись на ній більше заробити», — прокоментував «Країні» настрої фінансовий аналітик Василь Невмержицький

Український готівковий ринок залишився неповоротким і дуже повільно реагував на підвищення курсу євро на світовому ринку. В обмінниках банків євровалюта подорожчала лише на 5 копійок: середні курси на продаж були в діапазоні 29,97-30,20, на купівлю -29,50-29,70 грн/$.

«Нафтогаз» вийшов на валютну стежку

Валютна торгівля на міжбанку поступово розростається. 4 червня обсяг угод збільшився з вчорашніх $140 млн до $170 млн. Але головним скупником долара залишився Національний банк. Він другий день поспіль викуповує $70 млн.

«Зміцнення гривні намітилося з ранку, і НБУ вийшов з розминки покупкою перше $20 млн, укладав угоди з 26,71 грн/$. Однак це не сильно зупинило котирування, і вони продовжили дрейфувати вниз. Тоді регулятор повторно викупив валюту і взяв більше: $50 млн за 26,68 грн/$», — розповів «Країні» директор казначейства Банку Кредит Дніпро» Олег Курінний.

З числа валютних продавців сьогодні виділялися держбанки. Кажуть, що вони розпродавали долар НАК «Нафтогаз», виручку за транзит газу.

«Стало ясно, що «Нафтогаз» вийшов на стежку валютних продажів. Правда, до кінця неясно, скільки часу він буде на ній залишатися. Вдень був слух, що його продажу будуть йти пару днів. Напевно його валюту збере Нацбанк. «Сітібанк», швидше за все, буде скуповуватися після траншу МВФ», — розповів директор казначейства великого банку.

Багато нових боргів

«Сітібанку», який зазвичай откупает долар нарівні з НБУ, скарбники сьогодні на міжбанку не помітили. Хоча виплати за старими гривневими випусків ОВДП (облігацій внутрішньої держпозики) були. Мінфін вчора перерахував власникам відсотки (купон) на 1,45 млрд грн. Сьогодні він платив за валютним паперів:

відбулося погашення внутрішніх держоблігацій у євро — на €218 млн;

була зроблена виплата відсотків за доларовими паперами — на $15 млн.

Але ці платежі на міжбанку не позначалися. Більше на нього вплинули плани уряду щодо нових запозичень. Міністерство фінансів дало велику заявку щодо розміщення нових ОВДП на вівторок, 9 червня — на 5 додаткових безлімітних випусків у гривні і один в євро:

3-місячний у гривні на додаток до випуску вересня 2017 року на 7,4 млрд грн під 14,5% річних;

6-місячний у гривні на додаток до випуску 13 травня 2020 року на 8,4 млрд грн під 10,11% річних;

9-місячний у гривні на додаток до випуску від 20 травня 2020 року на 7,2 млрд грн під 9,84% річних;

12-місячний у гривні на додаток до випуску від 20 травня 2020 року на 5,6 млрд грн під 10,97% річних;

18-місячний у гривні на додаток до випуску від 31 липня 2019 року на 6,6 млрд грн під 16,42% річних;

12 місячний євро на додаток до випуску від 25 березня 2020 року на €75 млн під 2,22% річних.

Уряд, звичайно, може передумати і скоротити обсяг залучення в останній момент, як уже робив у травні. Все буде залежати від його потреби в коштах. Але, кажуть, що робота по евровыпуску вже йде, і його, швидше за все, проведуть. Чиновники хочуть поповнити свій запас цієї валюти після сьогоднішньої великої виплати.

Що буде з курсом долара, що перед нарадою в МВФ

На завтра фінансисти прогнозують збереження тенденції на здешевлення долара з кількох причин

• очікуються подальші продажу долара з боку НАК «Нафтогаз»;

• у Міжнародному валютному фонді повідомили, що наше питання буде розглядатися 9 червня. Тому виділення першого траншу на $1,9 млрд очікується на наступному тижні;

• зберігається низький попит на долар. Очікувалися нові валютні покупки з боку «Сітібанку», однак він вичікує — ймовірно, максимального здешевлення американської валюти, щоб скуповувати її «на дні».