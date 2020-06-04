Мер Лос-Анджелеса пообіцяв забрати у поліції бюджетні 150 млн доларів і віддати їх афроамериканцям

Мер Лос-Анджелеса Ерік Гарсетти пообіцяв скоротити бюджетні витрати на міську поліцію до 150 мільйонів доларів і перенаправити цю суму на розвиток районів з темношкірим населенням.

Обіцянка була дана після того, як тисячі людей вийшли на вулиці мегаполісу протестувати проти резонансного вбивства Джорджа Флойда.

За словами Гарсетти, гроші з бюджету поліцейського управління Лос-Анджелеса підуть на охорону здоров’я та освіту чорношкірого населення. Також мер заявив, що поліцейських змусять звітувати про роботу колег і стежити, щоб не було надмірних проявів сили.

Градоначальник сказав, що «настав час перейти від слів до дій, щоб покласти край расизму в нашому місті».

До липня Гарсетти анонсував початок роботи Департаменту громадянських прав і прав людини Лос-Анджелеса і Управління з расової рівності.