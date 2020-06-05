Обшуки в київському університеті імені Шевченка пов’язані з деканом юрфаку Іваном Гриценко

Названа причина обшуків, які в четвер Нацполиция і СБУ провели на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Шевченка, розташованому в головному корпусі на вулиці Володимирській, 60. Обшуки пройшли через хабара в розмірі 300 тисяч гривень, яку декан факультету Іван Гриценко нібито вимагав від студента.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Червоний губер».

Фото «Червоний губер»

Також у запису сказано, що репутаційні збитки для університету після обшуків, навіть при відсутності доказів, що будуть колосальними. Восени заплановані вибори ректора і декана юридичного факультету, і сьогоднішні події можуть серйозно вплинути на їх хід.

Джерела «Країни» в університеті підтверджують інформацію, що обшуки стосуються декана юридичного факультету і називають їх наслідком боротьби за владу на юрфаці. «Гриценко хочуть посунути. Звідси і кримінальні справи», — говорить джерело.

Також він уточнює, що справа розслідується за статтею 368 частина третя КК (хабар в особливо великих розмірах).

Про те, що в університет прийшли з обшуками, «Країна» повідомляла сьогодні вдень.