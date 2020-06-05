«Існування божевільних ідей турбує»: Білл Гейтс прокоментував теорію про чипировании

Засновник Microsoft Білл Гейтс назвав смішними теорії про те, що він має намір чипувати людей за допомогою вакцини від COVID-19. Про це повідомляє BBC.

На думку бізнесмена, подібного роду антинаукові висловлювання призводять до розпалювання ворожнечі і ненависті між людьми.

«Коли в кінцевому рахунку у нас з’явиться вакцина, нам потрібно буде домогтися формування групового імунітету, щоб близько 80% населення були вакциновані. Але якщо вони будуть думати, що це афера, чи що вакцини шкідливі, і люди не захочуть вакцинації, то хвороба продовжить вбивати», – заявив він.

Гейтс зазначив, що його турбує і дивує «існування всіх цих божевільних ідей», а тим більше, що частина з них – про нього.

«Якщо говорити про реєстрації в добровільному порядку, то так, ми думаємо про те, як захистити дітей від хвороби, але це не передбачає якихось чіпів або чогось подібного. Іноді хочеться сміятися (з-за деяких теорій –Ред.)», – підкреслив він.