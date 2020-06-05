У Минцифры анонсували серіал про захист персональних даних

Заступник міністра цифровий трансформації з питань євроінтеграції Валерія Ионан заявила, що відомство анонсувало спеціальний серіал для українців, який розповість про те, як люди можуть захистити свої особисті дані в мережі.

Відповідна інформація була опублікована на сайті міністерства.

За її словами, серіал «Персональні дані» протягом коротких 8-хвилинних серій дозволить у доступній формі пояснити, що є особистою інформацією користувачів, і як вберегтися від її витоку.

«Серіал розповість про способи захисту персональних даних в соціальних мережах, політиці приватності, а також про те, як подати скаргу, якщо відбулося порушення персональних даних», — сказала Ионан.