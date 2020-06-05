У Києві з’ясували, як п’ять сутенерів тримали цілу мережу з дюжини кубел

Київські слідчі завершили досудове розслідування діяльності групи сутенерів, які тримали мережу борделів столиці. До складу злочинної групи входили п’ятеро осіб: троє організаторів і два виконавця. Матеріали справи направлені в суд.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

Минулого року оперативники Управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Київській області викрили і затримали групу сутенерів. Її організаторами були двоє чоловіків і жінка.

Зловмисники створили в центрі Києва 12 місць розпусти, а в заняття проституцією залучили майже 60 жінок.

Між учасниками злочинної групи був чіткий розподіл обов’язків, кожен займався своїм напрямком роботи. Так, в групі були диспетчери, адміністратори, модератори та водії.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполиции закінчили досудове розслідування по цій групі. Її учасникам інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво), ч. 3 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.