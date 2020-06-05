Депутат вийшов на онлайн звʼязок з Європарламентом без штанів

Ірландський євродепутат Люк Фланаган взяв участь в онлайн-дебатах сільськогосподарського комітету Європарламенту, сидячи на ліжку без штанів.
Про це повідомляє Politico.
Фланаган сидів на розстеленому ліжку без штанів і висловлював свою позицію про виплати фермерам уповноваженому з бюджету Європарламенту.
Згодом депутат пояснив, що тільки за дві хвилини до відеоконференції він повернувся з пробіжки.
«Вирішив одягнути сорочку, щоб виглядати респектабельно. Це спрацювало дуже добре. Сподіваюся, вам сподобалися мої ноги», — пожартував Фланаган.
Jorge [email protected]
#CONFINAMIENTO
¿Un eurodiputado del @parlamentoUE interviene ¡¡desde la cama y ¿¿¿ en paños menores??? para analizar el impacto del Marco Financiero Plurianual #MFP en la #PAC ?
Esfuerzos en la comisión parlamentaria #COMAGRI por contener la risa.#coronavirus#COVIDー19
130
11:15 – 2 черв. 2020
Відомості про Рекламу у Твіттері та конфіденційність
Про це говорять 103 осіб