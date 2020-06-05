Падіння економіки України істотно прискорилося під час карантину

Економіка України почала падати ще на початку року, але в квітні темпи збільшилися

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні-квітні 2020 році скоротився на 5,0%. Це істотно більше, ніж падіння на 1,5% у першому кварталі.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування і макроекономічного прогнозування Мінекономіки

Як відзначається в огляді, за результатами квітня продовжилося падіння економіки в умовах рекордно низького рівня ділової активності.

«У квітні більшість підвидів виробничої діяльності вже відчули повне негативний вплив розповсюдження у світі COVID-19 (у зв’язку з тимчасовим зменшенням попиту в світі на вітчизняну промислову і тваринницьку продукцію на тлі падіння економічної активності) і продовження дії карантинних заходів для стримування пандемії всередині країни», — йдеться в документі.

У комплексі з поєднанням дії стримуючих факторів, сформованих у попередніх періодах, скорочення обсягів ВВП у січні-квітні 2020 року оцінено Мінекономіки на рівні 5%.

За підсумками січня-квітня скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (СІП) склало 6,7% (падіння на 3,8% у січні-березні 2020 року).

Нагадаємо, в квітні 2020 року показники діяльності всіх секторів економіки різко погіршилися-за повномасштабного дію карантинних обмежень.