Адвокати Порошенко оголосили незаконним рішення суду про примусовий привід на допит в ГБР

Рішення Печерського суду Києва про примусовий привід екс-президента Петра Порошенка на допит в ГБР незаконне, оскільки судове засідання відбулося без його участі. Адвокати оскаржуватимуть це рішення.

Про це Порошенко заявив адвокат Ігор Головань на своїй сторінці в Facebook.

«Відповідно до статті 482-2 КПК України, подібні клопотання мають розглядатися за обов’язкової участі народного депутата. Петра Порошенка про судовому засіданні не інформували і до участі в ньому не запрошували. Ні Печерський суд, ні Генеральний прокурор, ні слідчі ДБР про вимогу законів не турбуються», — написав адвокат.

Також Головань заявив, що оскаржуватиме рішення Печерського суду в Апеляційному суді.