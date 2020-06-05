Нацрада з ТБ перевірить телеканал «Прямий» з-за лайок Ганапольського

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила провести позапланову перевірку телеканалу «Прямий» після використання ненормативної лексики ведучим каналу Матвієм Ганапольським.

Про це повідомляє прес-служба Нацради за підсумками засідання в четвер.

Перевірка була ініційована на підставі результатів моніторингу за 1, 2 і 3 травня. У ці дні на каналі транслювали у прямому ефірі та у повторі програму «Відлуння України» з ведучим Матвієм Ганапольським.

Як пише видання «Детектор Медіа», за словами відповідального секретаря Нацради Юрія Зіневича, в програмі зафіксовано використання ненормативної лексики, а вона транслювалася у час, відведений для дитячої аудиторії, в чому є ознаки порушення норм закону про захист неповнолітніх від шкідливого контенту.

Як зазначив член Нацради Олександр Ільяшенко, в проекті рішення як приклади ненормативної лексики наведено тільки два українських слова: «срака» і «гівно». «У мене є великі сумніви, що це тягне на якусь санкцію», – сказав він і запитав у юристів, чи є тут порушення з юридичної точки зору.

Представниця юридичного управління Нацради сказала, що управління підтримує цей проект, «тому що дані висловлювання можуть нашкодити неповнолітнім, і ці слова були сказані саме ведучим, а не гостем».

В результаті семеро членів Нацради підтримали проведення перевірки «Прямого» каналу, утримався лише пан Ільяшенко.

Варто відзначити, що»срака» і «гівно» є літературними словами і містяться в «Словнику української мови» за редакцією Бориса Грінченка (1907-1909 років).