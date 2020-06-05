Під Києвом закоханий хлопець виліз на високовольтну вишку після сварки з дівчиною

Поліція спільно з рятувальниками і «Київобленерго» в Мировновке в Київській області врятували нетверезого чоловіка, який заліз на високовольтну вишку.

Про це повідомляє прес-служба Нацполиции регіону у четвер, 4 червня.

Щоб врятувати чоловіка від неминучої загибелі правоохоронці разом із співробітниками ДСНС звернулися в «Київобленерго» з проханням знеструмити вишку, напруга якої 35 тисяч вольт.

«Вчора на спецлінію «102» надійшло повідомлення від небайдужих перехожих про те, що в р. Миронівка нетверезий молодик виліз на високовольтну вишку. На місце події оперативно прибули співробітники поліції і медичні працівники», — йдеться в повідомленні.

При цьому чоловік не реагував на вмовляння правоохоронців і громадян спуститися вниз, продовжував підніматися вище у відповідь погрожував самогубством. Завдяки рішенню про знеструмленні-чоловікові вдалося врятувати життя. Після тривалих переговорів, правопорушник таки спустився.

Ним виявився 25-річний місцевий житель, який вирішив таким чином привернути до себе увагу після сварки з дівчиною. Через бездумне вчинку молодої людини, частина міста близько години перебувала без електропостачання.

За такі дії у нетверезому стані, правоохоронці склали на порушника адмінпротокол за ч. 1 ст. 178 Кодексу України про Адміністративні правопорушення.