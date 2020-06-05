Коронавірус може спричинити сім видів висипань: як вони виглядають

Коронавірус (COVID-19) може провокувати в заражених людей появу семи різних патологій шкіри.Про це заявила доцентка кафедри шкірних та венеричних хвороб факультету підвищення кваліфікації медичних працівників РУДН Ольга Жукова, пишуть “Известия“.

Перша група – це ангіїт шкіри (запалення стінок судин, які проявляються як пухирі, геморагічні плями різної величини, запальні вузлики й бляшки). Вони зумовлені безпосередньо коронавірусною інфекцією, на тлі якої відбувається ураження стінок дрібних судин дерми імунними комплексами, що циркулюють у крові.

Друга група – папуло-везикульозні висипання. Такі ураження завжди характеризуються гострими клінічними симптомами, зазвичай вони щільно покривають все тіло. Яскравим прикладом можуть бути прищі під час вітрянки. В разі коронавірусу це більше схоже на пітницю, що виникає на тлі високої температури з багатоденним підвищеним потовиділенням у пацієнтів.

До третьої категорії шкірних проявів належать рожевий лишай і папуло-сквамозні висипання (запальні захворювання шкіри, що характеризуються червоними або рожевими папулами та бляшками, вкритими лусочками.

До четвертої категорії вчені внесли короподібні висипання, а до п’ятої – токсидермії. Ці висипання безпосередньо не пов’язані з коронавірусною інфекцією. Вони виникають внаслідок індивідуальної непереносимості пацієнтами певних лікарських препаратів.

У шосту групу шкірних проявів коронавірусу потрапила кропив’янка – в деяких випадках вона може бути передвісником початку COVID-19. До останньої сьомої категорії можна віднести трофічні зміни тканин обличчя, які виникають у пацієнтів на ШВЛ через тривале лежання на животі.

Однак деякі лікарі вважають, що проблеми зі шкірою у заражених коронавірусом можуть виникати не через хворобу, а через алергію на деякі ліки.