Несвіже дихання може сигналізувати про небезпечне захворювання

Лікар Зайцев, отоларинголог з багаторічним стажем, розповів про несвіжому диханні. Виявляється, даний симптом може сигналізувати про небезпечне захворювання, тому не можна його ігнорувати.

Неприємний запах з рота може не тільки зіпсувати враження про людину, але і надати масу проблем зі здоров’ям. Існує багато причин даного симптому: проблема з зубами, яснами або шлунково-кишковим трактом. Однак часто неприємний запах викликають хронічний тонзиліт – запалення піднебінних мигдалин.

Саме дане захворювання є особливо небезпечним для людини, оскільки воно викликане бактеріями стрептокока. Якщо запустити проблему, то це може привести до вельми плачевних наслідків. Справа в тому, що з часом бактерія проникає в кров і впливає на роботу всього організму.

Спочатку людина відчуває втому, сонливість і загальне погіршення самопочуття, яке легко можна сплутати з перевтомою від роботи. Однак потім стрептокок проникає далі і може привести до ревматоїдного артриту, запалення суглобів, артриту, пієлонефриту, ендокардиту або міокардиту.

Експерт підкреслює, що не можна ігнорувати неприємний запах з рота. При наявності симптому необхідно проконсультуватися зі спеціалістами. І мова йде не тільки про стоматолога, оскільки в цьому також допоможе і ЛОР-лікар. Якщо ігнорувати проблему і займатися самолікуванням, то це може привести до плачевних наслідків.