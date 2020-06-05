Росія робить ставку на ядерний шантаж

У Кремлі перестали приховувати реальне число приводів, за якими там готові натиснути на «червону кнопку», зазначає військовий експерт Павло Фельгенгауер.

Володимир Путін своїм указом затвердив основи державної політики в галузі ядерного стримування. У документі йдеться, що ядерна зброя може застосовуватися у відповідь на застосування противником ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження не тільки по Росії, але і за її союзникам. Крім того, припускається, що націлити ракети можна і на держави, що не володіють ядерними зброєю, в разі якщо вони РФ розглядають як потенційного противника, входять в протистоять РФ військові блоки і володіють «значним бойовим потенціалом сил загального призначення».

Цей крок Москва зробила в той момент, коли зберігається невизначеність щодо долі договору про скорочення наступальних озброєнь (СНО-3), строк дії якого закінчується в 2021 році. Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що хоче «ядерного пакту» з Росією. За його словами, це найбільша проблема, яка є в світі.

Про те, чому Володимир Путін вирішив нагадати світові про наявність у Росії ядерної зброї і готовність її застосувати, обозревателю «Росбалта» розповів військовий експерт Павло Фельгенгауер.

— Що нового, на ваш погляд, є в указі президента РФ про політику ядерного стримування і чому він з’явився саме зараз?

— Такий документ очевидно існував і раніше, просто він був секретним, чи що. Це не план оборони, і не план застосування ядерної зброї.

— Політична декларація?

— Ну, типу, так. Хоча у американців теж є аналогічний документ. Там, правда, є більше технічних деталей і планів розвитку ядерної зброї. В нашому нинішньому указі більше слова, мало конкретики. За винятком того, що присутня думка, що ми застосуємо ядерну зброю, коли захочемо. Приводів для цього там цілий букет. Але, загалом, так завжди й було. Тепер просто говоримо про це публічно.

— Але все ж — чому цей документ з’явився саме зараз?

— Складно сказати. Можливо, як це часто буває, його готували заздалегідь.

— Викликає питання пункт, в якому говориться, що «ядерне стримування» Росії може бути застосоване для «нейтралізації» неядерних сил деяких держав, які загрожують навіть не самої РФ, а її союзникам. Причому навіть у тому випадку, якщо ці держави не володіють ядерною зброєю, але мають в наявності, як там сказано, «інші види зброї масового ураження»…

— Це все широкі поняття. Все зводиться до того, що можна застосувати ядерну зброю, якщо захочемо. Потім не дуже зрозуміло, що означає застосування ядерної зброї. Про що мова? Про одного-двох боєголовки або про масований обстріл всіх наземних і більшої частини морських сил потенційного супротивника? З тексту указу це незрозуміло. Хоча частина наших військових теоретиків вважають, що раз почавшись, ядерний конфлікт обов’язково стане глобальним. Але, в принципі, можливий і локальний, обмежений ядерний конфлікт.

— З тексту указу випливає, що про ідею відмови від нанесення першими ядерного удару, тепер можна забути…

— Ідею про те, що СРСР відмовляється від доктрини першого ядерного удару і застосує ядерну зброю тільки у відповідь на його застосування потенційним противником, висловив у свій час колишній радянський лідер Леонід Брежнєв. Але з цим тепер навіть теоретично покінчено.

Хоча, як казали мені люди, що брали участь в розробці радянської ядерної доктрини, фактично навіть у часи СРСР застосування ЯО передбачалося після перших пострілів можливої нової війни в Європі, і не тільки. Тепер же зрозуміло, що воно може бути застосоване проти чого і кого завгодно. Навіть у випадку концентрації сил загального призначення поблизу Російської Федерації.

— Тобто, про те, що ми застосуємо ядерну зброю тільки у відповідь на його використання іншою стороною, мови вже не йде?

— Так, у цьому документі мова про це точно не йде. Такої політики сьогодні дотримується тільки Китай, який заявив, що застосує ядерну зброю тільки у відповідь на ядерний удар по своїй території. Втім, Пекін цей путінський указ підтримав, оскільки вони зараз знаходяться в жорсткому конфлікті з Америкою.

В цілому ж з указу випливає, що Росія належить зараз на ядерний шантаж («стримування») і що в країні продовжать створювати ще більш потужні види ядерної зброї.