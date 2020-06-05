На Рівненщині за добу виявили 58 нових випадків COVID-19, всього — 1961, — ОДА

У Рівненській області за минулу добу, 4 червня, підтвердили 58 нових випадків коронавирусной інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль в Facebook.

«Станом на ранок 4 червня на Рівненщині зафіксовано 23 нових випадки захворювання COVID-19. Станом на вечір 4 червня на Рівненщині підтверджені 35 нових випадків захворювання COVID-19», — розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 1 до 73 років.

Всього в області зареєстровано 1961 випадок захворювання COVID-19.

Із-за ускладнень, викликаних коронавірусом, 40 летальних випадків. Подолали COVID-19 — 1031 людина.

В роботі лабораторій області залишаються 138 зразків.



