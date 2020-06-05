Ресторани і кафе в Україні запрацювали на повну: правила відвідування закладів

В Україні з 5 червня дозволена повноцінна робота ресторанів і кафе. При цьому з-за карантину діють деякі правила і заборони, яких вони повинні дотримуватися.

Список оприлюднив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

У закладах громадського харчування заборонено:

Заходити в заклад без супроводу його співробітника.

Функціонування дитячих кімнат.

Проведення свят, банкетів, майстер-класів, публічних заходів, у яких беруть участь більше 10 осіб.

Приготування їжі на відкритих кухнях (крім тих, які відгороджені від відвідувачів перегородкою).

Функціонування буфетів (окремих зон) самообслуговування, у тому числі для самостійного розливу напоїв клієнтами.

Самообслуговування, в закладах швидкого харчування. Підноси, страви, напої та столові прилади повинен видавати персонал на прохання відвідувача.

Посадка більше 4 осіб за столик без урахування дітей.

Правила роботи літніх терас, а також їжі та напоїв на винос не змінилися і залишаються в силі.

Що заборонено в ресторанах під час карантину

facebook.com/maksym.stepanov.official

При цьому в Києві можуть переглянути ослаблення карантину з 5 червня, яке, зокрема, стосується повноцінної роботи кафе і ресторанів, через зростання захворюваності COVID-19.

Таку заяву зробив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в коментарі LB.ua.

«У нас буде можливість відкрити ресторани всередині приміщення, але я не впевнений, що їх (ймовірно, Києва. – Ред.) инцидентность дозволить їм відкрити закладу. Потрібно подивитися їх динаміку, що буде завтра-післязавтра (5-6 червня)», – сказав він.

Також Ляшко зазначив, що остаточне рішення по ослабленню карантинних обмежень приймає саме регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Ми прописали, як часто вони повинні переглядати, якщо три дні зростає захворюваність», – пояснив головний санітарний лікар.