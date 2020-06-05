Мукачево затопило через сильну зливу: вулиці пішли під воду

У четвер, 4 червня, з-за сильної зливи затопило місто Мукачево на Закарпатті. Фото і відео негоди показали місцеві жителі в мережі.

Ввечері за кілька хвилин там випала місячна норма опадів – 54 мм. Про це повідомили у Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології.

Аномальна кількість опадів перегрузило зливову каналізацію В результаті затопленими виявилися Першотравнева набережна, вулиця Небесної сотні і ще десятки інших. Після дощу машини «плавали» по вулицях.

Комунальні підприємства почали відновлювати наслідки зливи. За прогнозами синоптиків, дощі на Закарпатті найближчим часом не припиняться.

У Мукачеві злива затопила вулиці

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У Мукачеві злива затопила вулиці

fakty.ua

У Мукачеві злива затопила вулиці

fakty.ua

У Мукачеві злива затопила вулиці

podiji.ko.net.ua