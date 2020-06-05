Швеція вирішила відкрити кордони для заробітчан

З 8 червня Швеція дозволить в’їзд в країну сезонним працівникам з інших країн. Про це йдеться на сайті шведського уряду.

Так, у Швеції, як і в безлічі інших держав, з-за пандемії коронавіруса діє тимчасова заборона на в’їзд. Однак влада вирішила в дане обмеження внести поправки.

За рішенням уряду, сезонні працівники в секторах сільського господарства, лісівництва і садівництва додаються в список тих, хто звільнений від заборони на в’їзд до Швеції.

Також в групу людей, яким дозволяється в’їзд, віднесли людей з видом на проживання в країні, і тих, хто опинився розлучена з родичами, що проживають в Швеції.

Зазначимо, що станом на 5 червня в Швеції зафіксовано 41 883 випадки зараження коронавірусом. З них 4 562 людини померли і жодної людини не вылечилось.