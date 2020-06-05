ООС: бойовики 14 разів обстріляли українські позиції

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню і обстріляли наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-центр штаб ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи “Схід” неподалік від Красногорівки противник обстріляв наші оборонні укріплення, використовуючи міномети калібру 120 мм. Поблизу Богданівки і двічі в Чермалыка агресор привів протитанкові ракетні комплекси і великокаліберні кулемети. Біля Павлополя і два рази поблизу Кам’янки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а по захисникам Авдіївки — зі стрілецької зброї.

У свою чергу, у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання “Північ” захисників Новолуганского збройні формування РФ тричі обстріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

По околицях Горіхово російські найманці двічі відкривали вогонь з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а неподалік Новгородського — з великокаліберних кулеметів.

“На всі випадки дії агресивних загарбників підрозділу Об’єднаних сил з наявних вогневих засобів відповідали прицільним вогнем з опорних пунктів противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність”, — повідомили в штабі.

Втрат серед воїнів ОС в результаті ворожого обстрілу не було.

Додається, що з початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання “Північ” обстріляли зі стрілецької зброї наші опорні пункти неподалік Новоолександрівки.

“У відповідь на обстріл наші підрозділи радянських відкривали вогонь для припинення агресивних дій супротивника”, — повідомили військові.

“За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами”, — резюмували в штабі.