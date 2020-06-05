Онколог розповів, як визначити рак шкіри за родимками

Визначити рак шкіри (меланому) дозволяють зміни родимок, що зачіпають їх колір, форму, здатність рости. Про це розповів головний онколог МОЗ, академік РАН Андрій Капрін.

Схильність до розвитку раку шкіри часто приписується людям, які мають на тілі багато родимок. Однак онколог Капрін розповів у своєму Instagram, що злоякісне утворення може виникати навіть при їх відсутності.

“Деякі люди мають десятки родимок по всьому тілу і всі вони абсолютно нешкідливі. Меланома може виникнути на тілі людини навіть без єдиної родимки”, – підкреслив академік.

У той же час, зауважив онколог, при появі нових родимок (особливо в літньому і старечому віці) за ними потрібно стежити. Капрін вказав на процеси, що дозволяють визначити рак шкіри (якщо той виникає):

дуже швидке зростання родимки,

зміна її кольору, поверхні, форми,

сверблячка, біль, інших неприємні відчуття в місці її розташування,

намокання, періодична кровотеча.

Іншими ознаками онкологічного процесу можуть бути постійна втома, зниження апетиту, втрата ваги, збільшення лімфовузлів. Перше, що необхідно зробити, помітивши ці прояви, – це звернутися за консультацією до лікаря.

Вчений нагадав, що серйозним фактором підвищеного ризику раку шкіри є агресивна дія сонця.