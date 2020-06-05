У Мінфіні вважають, що Україна подолала кризу

Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що Україна подолала кризовий етап в економіці, а це дає підстави вважати, що державний бюджет на 2020 рік буде виконаний.

Про це глава відомства заявив у четвер, 4 червня, в ефірі програми “Право на владу” на каналі “1+1”.

“Є всі підстави вважати, що ми пройшли кризовий етап в економіці. Я сподіваюся, що червень буде більш вдалим в плані наповнення бюджету. У нас є всі підстави говорити, що бюджет цього року буде виконаний. Ми маємо можливість підняти економічну динаміку до кінця року”, – наголосив Марченко.

За його словами, в травні в міністерстві вже зафіксували виконання загального фонду державного бюджету на 100%.