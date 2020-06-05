«Або надайте докази, або йдіть в сраку»: Хливнюк виступивши на захист затриманих у справі Шеремета

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк опублікував в Instagram відео з вимогою справедливості стосовно затриманих за підозрою у вбивстві журналіста Павла Шеремета композитора Андрея Антоненка, медика Юлії Кузьменко та волонтерки Яні Дугарь.
«За останні пів року я мало бігав, частіше ходів, лежав, читав. І не бігали також, не займались, чим хотіли — не бігали в парку, не бачили рідних, не жили своїм життям, не малі волі – Кузьменко, Дугарь і Антоненко. Або надайте докази, або йдіть ви в сраку», — заявивши на відео Хливнюк.
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Хливнюк і раніше висловлювався на підтримку свого колеги, композитора Андрея Riffmaster Антоненка.
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