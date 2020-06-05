«Або надайте докази, або йдіть в сраку»: Хливнюк виступивши на захист затриманих у справі Шеремета

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк опублікував в Instagram відео з вимогою справедливості стосовно затриманих за підозрою у вбивстві журналіста Павла Шеремета композитора Андрея Антоненка, медика Юлії Кузьменко та волонтерки Яні Дугарь.

«За останні пів року я мало бігав, частіше ходів, лежав, читав. І не бігали також, не займались, чим хотіли — не бігали в парку, не бачили рідних, не жили своїм життям, не малі волі – Кузьменко, Дугарь і Антоненко. Або надайте докази, або йдіть ви в сраку», — заявивши на відео Хливнюк.







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Допис, поширений Andriihorolski (@andriihorolski)3 Чер 2020 р. о 11:33 PDT

Хливнюк і раніше висловлювався на підтримку свого колеги, композитора Андрея Riffmaster Антоненка.







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Допис, поширений Andriihorolski (@andriihorolski)12 Січ 2020 р. о 12:41 PST