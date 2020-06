В Китае охранник с ножом напал на школу: ранены 39 человек (видео)

В Китае в результате нападения на начальную школу 39 человек получили ножевые ранения, сообщает Global Times.

«Тридцать девять человек, в том числе ученики и сотрудники, получили ранения в результате нападения с применением ножа в начальной школе центра округа Ванфу, район Южного Китая, около 08:30 в четверг», – отметило издание.

Злоумышленником оказался 50-летний охранник школы. Полиция задержала подозреваемого.

#Update: All 39 injured victims of a primary school knife attack in S.China have been sent to local hospitals for treatment, two are badly wounded. Investigation underway. https://www.globaltimes.cn/content/1190529.shtml …

08:48 – 4 июн. 2020 г.

