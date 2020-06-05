Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Китае охранник с ножом напал на школу: ранены 39 человек (видео)

05.06.2020

В Китае в результате нападения на начальную школу 39 человек получили ножевые ранения, сообщает Global Times.

«Тридцать девять человек, в том числе ученики и сотрудники, получили ранения в результате нападения с применением ножа в начальной школе центра округа Ванфу, район Южного Китая, около 08:30 в четверг», – отметило издание.

Злоумышленником оказался 50-летний охранник школы. Полиция задержала подозреваемого.

Global Times

@globaltimesnews

#Update: All 39 injured victims of a primary school knife attack in S.China have been sent to local hospitals for treatment, two are badly wounded. Investigation underway. https://www.globaltimes.cn/content/1190529.shtml …

19
08:48 – 4 июн. 2020 г.
Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность

27 человек(а) говорят об этом

Читайте також:   This is fake news: Британський медіарегулятор оштрафував російські ЗМІ на 200 тис. фунтів за необ’єктивність
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *