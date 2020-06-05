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Влада розбовталася донезмоги

05.06.2020

Власть разболталась донельзя

Дуже показовий приклад того, як ходить інформація всередині влади. Причому не яка-небудь, а інформація про ПП — розлив палива в річку:
«Усс заявив, що місцева влада толком не знали про аварії до 31 травня, коли повідомлення про неї почали з’являтися в соцмережах. Такої ж версії дотримується глава МНС Євген Зиничев. „Тільки 31 травня у нас з’явилася інформація, час все зафіксовано. Тут складно буде спростовувати“, — сказав він. У „Норнікеля“ своя, протилежна версія — у компанії стверджують, що повідомили про витік до Москви (Міненерго) вже через 25 хвилин після НП».

Виходить, що в міністерстві енергетики, отримавши інформацію, визнали її несуттєвою? Злякалися доповідати? Всі пішли на самоізоляцію і карантин?

Просто влада у нас розбовталася донезмоги, пропускає навіть НП.

Марина Литвинович, журналіст, правозащиник, політтехнолог

 

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