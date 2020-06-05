Аваков не збирається у відставку

За недавні події в Кагарлику, Броварах та Одесі повинна відповідати не керівництво Міністерства внутрішніх справ, а керівники поліції в регіонах.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко таким чином каже, що Арсен Аваков не повинен йти з посади.

Про це Геращенко сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, міністр Аваков «спокійно ставиться до будь-яких заяв депутатів про відставку».

«Якщо відбувається якась проблема в якомусь великому закладі, то повинен відповідати безпосередньо начальник, а не той чоловік, який займається питаннями організації ефективної роботи… Арсен Аваков перебуває на своєму посту завдяки довірі, яке йому надає президент, прем’єр-міністр і Верховна Рада», — заявив Геращенко.