У Ради припинили спробу самопідпалу: мітинг розгорається

Мітингувальники привезли на площу біля парламенту старий поліцейський автомобіль УАЗ, перевернули і розмалювали його

В ході мітингу проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який проходить під будівлею Ради, протестуючий намагався себе підпалити, але його зупинили. Поліція посилила охорону парламенту.

Про це передає кореспондент РБК-Україна.

В акції протесту беруть участь близько 1 тисячі активістів, у тому числі представники «Свободи» та «Правого сектора». Близько 10:30 протестуючий облив себе бензином і спробував підпалити. Але вогонь загасили.

Крім того, мітингувальники привезли на площу біля парламенту старий поліцейський автомобіль УАЗ, перевернули і розмалювали його. Між поліцією і протестуючими була одна сутичка, коли спробували підпалити УАЗ.

Кореспондент повідомляє, що періодично між протестувальниками і поліцією спалахують сварки і суперечки, але серйозних бійок не зафіксовано.

Зараз рух транспорту не перекритий, але вулиці близько Ради посилені патрулями поліції.

Нагадаємо, сьогодні під Верховною Радою проходить масова акція за відставку Арсена Авакова.

Саме в цей час міністр внутрішніх справ звітує Раді про роботу МВС і вже повідомив, що в Україні посилять контроль за пасажирськими перевезеннями після перестрілки в Броварах.

Раніше в Міністерстві внутрішніх справ розповіли, чи збирається Він у відставку.