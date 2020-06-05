У Авакова здали нерви, він зірвався на нардепа від «Голосу»

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зірвався на депутатку «Голоси» Інну Совсун, яка попросила міністра публічно вибачитися перед батьками 5-річного Кирила Тлявова, якого засудили за вбивство поліцейських.

Це сталося під час засідання Верховної Ради, передає УП.

Пряма мова: «Я не буду робити те, що ви хочете, я буду робити те, що повинен. Ви сказали неправду, коли сказали, що вбивці 5-річного Кирила Тлявова на волі. Це не так. Один з них, колишній працівник поліції, зараз знаходиться у в’язниці. Двох відпустив суд з певними обов’язками два місяці тому. Один неповнолітній також має запобіжний захід.

Вчора була річниця смерті хлопчика. Поліція разом з тією родиною завжди, в тому числі і вчора там був поліцейський.

Тому не треба спекулювати. Не вам мене вчити як кажуть «батьківщину любити». Я патріот «до мозку кісток» і буду працювати на державу, а не на політичні інтереси деяких політичних партій».