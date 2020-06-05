Скуповують відмови по 500 гривень. Навіщо українцям масово пропонують поступитися своє право на землю

В Україні розпочався масштабний переділ безкоштовної землі. Нагадаємо: до офіційного старту ринку землі залишилося трохи більше року — продавати сільгоспугіддя дозволять з 1 липня 2021 року, і вартість гектара, за прогнозами, може доходити до 2 тисяч доларів.

Але вже зараз активізувалися «збирачі» безкоштовних земель. Мова йде про наділах, на які, згідно із законодавством, має право кожен українець — по кілька соток на будівництво дачі або гаража, садівництва, будинку або 2 гектари під особисте селянське господарство.

Для пересічних громадян вільної землі давно немає. Принаймні, про це заявляють місцеві чиновники, аргументуючи людям відмови в належних двох безкоштовних гектарах. Але насправді тільки нерозпайованої землі державних і комунальних сільськогосподарських підприємств у нас ще 10,6 мільйонів гектар.

Якщо гектар землі після відкриття ринку дійсно буде коштувати до 2 тисяч доларів, 10,6 млн «безгоспних» угідь — це понад 20 млрд доларів.

Не дивно, що за цими землями почалося справжнє полювання. Зараз по всій Україні у людей скуповують відмови на безкоштовні 2 гектари. Пропонують дати доручення від свого імені деяким юристам, які займуться отриманням «вашої» землі, та відразу ж написати відмову на користь третьої особи. Причому, суми смішні.

«Поки це тільки починається, люди ще не зрозуміли що до чого, деякі продають свій підпис на документах і по 500-1000 гривень», — каже голова адвокатської компанії «Кравець та партнери» Ростислав Кравець.

Готуються також інші схеми отримання безкоштовної землі. Нещодавно у парламенті зареєстрований законопроект №3012-2. У ньому пропонується поділити землі держпідприємств між працівниками (нинішніми та пенсіонерами), учасниками АТО і представниками соціальної сфери (вчителями, медиками).

Але не тільки. Мова може йти про розширення варіантів для земельних схем. «Я називаю їх «схемами Черновецького», за аналогією з тією, що діяла у свій час у Києві. Коли гектари столичної землі нібито роздали студентам, а ті потім переписали їх на «потрібних людей». Напередодні старту ринку землі чиновники зможуть непогано заробити на відкатах, а ті, хто зуміє провернути схеми, зберуть цілі масиви землі, які потім можна буде вигідно продати», — каже Ростислав Кравець.

«Країна» розбиралася, як ділять безкоштовні землі і чи є шанси отримати свій наділ у пересічних українців.

Распаевка землі по другому колу

Нещодавно в Раді з’явився законопроект №3012-2, який подала до парламенту депутатська група, в тому числі голова профільного комітету Микола Сольський, що просував закон щодо ринку землі, та інші «слуги народу» (Сергій Литвиненко, Степан Чернявський, Галина Третьякова та інші).

У ньому піднімається питання — що робити з землями держвласності. Як зазначено в пояснювальній записці, з чинного Земельного кодексу не зовсім зрозуміло, як проводиться приватизація таких земель, яку площу можна приватизувати, а яка повинна залишатися у власності держави.

Пропонується наступна схема — до 40% землі передати працівникам сільгосппідприємств, як нинішнім, так і тим, хто вже на пенсії, а також працівникам місцевих підприємств соціальної сфери.

При цьому розмір паю для першої категорії повинен бути середнім по району (в залежності від регіону, цифри варіюються від кількох соток на заході країни, до 10-12 га на півдні та сході), для другої — не більше 2 гектарів.

Ще 20% хочуть передати на розподіл учасникам АТО (до 2 га в одні руки). А решта 40% — передати в оренду через аукціони.

У лютому цього року нардеп Сергій Мінько («За майбутнє») подав у Раду проект №3012. У ньому пропонувалося просто врегулювати приватизацію землі державних держпідприємств, більш ретельно прописавши процедуру. У пояснювальній записці депутат зазначив, що до цього часу нераспаеванными залишаються близько 10,6 млн земель.

Проекти №3012-1 і 3012-2 фактично дублюють один одного, і там з’являється вже конкретна розбивка по претендентам на безкоштовну приватизацію.

У травні профільний комітет проект Мінько відхилив, а за основу взяв альтернативні законопроекти як «більш актуальні для аграрної галузі».

За словами Андрія Кошиля, проблема приватизації держземлі дійсно є.

«Частина державних підприємств, наприклад, багато досвідчені господарства, так і залишилися нераспаеванными. Причини різні, у деяких господарствах керівники виявилися нерасторопными і в свій час не змогли провести приватизацію, в інших все це навмисно блокували. Але вийшло, що в одному селі, приміром, селяни отримали паї, а в сусідньому — ні. Люди ходять по чиновницьких кабінетах вже десятиліттями, але так нічого і не можуть вирішити. Тому це питання давно потрібно вирішувати на законодавчому рівні», — зазначає експерт.

Щоправда, законодавці прописали распаевку землі тільки державних, а не комунальних аграрних підприємств.

У випадку з останніми, особливо новими, «є ризик перетворення такої приватизації в корупційний механізм виведення з комунальної власності великого обсягу земель», — йдеться в пояснювальній записці.

Але тут не все так просто. На новому законі, якщо його приймуть, можна буде побудувати схеми по збору безкоштовної землі.

«Зайві» гектари

Нагадаємо: за чинним земельним законодавством, українці мають право на безкоштовні ділянки.

«Стаття 121 Земельного кодексу України передбачає шість видів земельних ділянок, які можна безкоштовно отримати у власність, а саме:

для ведення фермерського господарства — в розмірі земельної частки (паю);

для ведення особистого селянського господарства — не більше 2 га:

для садівництва — не більше 0,12 га;

для будівництва та обслуговування житлового будинку — від 0,1 до 0,25 га;

для дачі — не більше 0,1 га;

для будівництва гаражів — не більше 0,01 га.

Тобто зараз українець з урахуванням середнього розміру паю (4,2 гектара — Ред) може теоретично отримати у власність до 6 гектарів землі.

Але практично мало кому з пересічних громадян вдається отримати ділянки хоча б двох із зазначених видів. І причин тут багато. Однак основні — це майже нездоланні для простих людей бюрократичні перепони і одночасно, як це не дивно, відсутність вільної землі.

«Адже фактично в даний час велика частина тієї самої сільськогосподарської землі, з якої можна отримати ділянку в 2 га, вже давно розпаювали між колишніми членами колгоспів», — пояснив адвокат адвокатського об’єднання «Креденс» Сергій Головко

Якщо за новим запустять распаевку в державних сільгосппідприємствах, що зараз і пропонують зробити депутати, з’явиться ще майже 11 млн гектар «зайвої» землі. І її можна не лише роздати селянам і пенсіонерам під городи, але і пустити за схемами.

Замість двох гектарів — відразу 10

«Вже зараз в законодавчих нововведеннях можна припустити деякі схеми. Адже приватизація і паї такий «колективної» землі державного підприємства нагадує приватизацію колективних підприємств кінця дев’яностих — початку двохтисячних років», — каже Головко.

За його словами, в тих регіонах, де є великі нерозпайовані угіддя, вже почалася скупки прав потенційних пайовиків.

«Людям пропонується за невелику суму передати за дорученням іншій особі права на участь у зборах працівників підприємства і на голосування, на подачу документів у відповідні органи і зрештою — на переоформлення або відчуження отриманої ділянки третім особам. При цьому для підтвердження намірів людини небажання особисто володіти землею, яка приватизується, від нього можуть одночасно приймати заяву на відмову від власного права на безкоштовне отримання земельної ділянки з передачею такого права іншій особі. Питання законності описаних дій відкритий і залежить від конкретних обставин. У тому випадку, коли такі дії пов’язані з прямим тиском на людину і обманом, можна угледіти ознаки кримінальних правопорушень. Але коли тиску немає, а наслідки роз’яснено, то фактично все зводиться до того, що людині пропонують отримати якісь гроші зараз, замість яких-то не всім зрозумілих прав в майбутньому і тут все в рамках закону», — говорить Сергій Головко.

Тобто формально скупникам особливо пред’явити нічого, навіть якщо вони отримують відмови від громадян за пляшку горілки або пару сотень гривень, а такі випадки теж є.

До речі, скуповують права на безкоштовну землю не тільки майбутніх пайовиків, але й інших громадян. Адже, за законом, всі мають право на ті ж 2 гектари під особисте селянське господарство.

«Поки цей «бізнес» тільки починається, тому підпис під довіреністю люди продають і по 500 гривень. Зрозуміло, що в міру скорочення пропозиції послуга буде дорожчати», — говорить Кравець.

Втім, і зараз ціни різні. Деякі пільговики самі намагаються продати право на наділ. Приміром, на спеціалізованому майданчику «Пай. укр» є наступне оголошення: «Продам право на отримання землі ветерану АТО, 2 га в будь-якій точці України. Ніяких документів ще не подавав, ціна договірна». В якості орієнтира вказана ціна 80 тисяч гривень.

Але на пересічного громадянина або учасника АТО можна оформити максимум 2 гектари. До того ж потрібно ще платити цілої армії чиновників, які проведуть потрібне рішення через місцеві ради.

Інша справа — паї працівників сільгосппідприємств. У новому законопроекті прописано, що вони не можуть бути меншими, ніж у середньому по району. Як зазначив Андрій Кошиль, ці показники по різних регіонах різні. Але, наприклад, в деяких районах південних і східних областей середній пай доходить до 10-11 гектарів (при тому що середній по країні — 4,2 гектара). Тобто, перекупивши права на пай, можна одним махом отримати 2 гектари, а уп’ятеро більше. Причому за більш простою процедурою.

«Подані в Раду законопроекти деталізують, а деякі спрощують процедуру приватизації землі підприємств, прямо вказуючи, що головним ініціатором приватизації є самі працівники відповідного підприємства, а органи влади повинні у будь-якому разі погодити прийняте більшістю працівників рішення», — каже Головко.

Окремо величезні наділи можуть вводитися під документи «пільговиків» (учасників АТО, медиків, вчителів).

«Безоплатну приватизацію давно пора скасовувати, але цього не можна зробити за Конституцією, так як це звуження прав громадян. Надійно всі ці схеми не закриєш. Як варіант можна було б не давати тим самим пільговикам землю, а нараховувати їм якісь віртуальні гроші, за які вони цю землю могли б купити (можливо з доплатою). Адже ділянка в Києві і в якомусь глухому селі коштує по-різному. А у нас процедура прописана так, що 2 гектара можна оформити навіть на дитину. Але при цьому ви, швидше за все, нічого не отримаєте без зв’язків і відкатів. Аргумент простий: немає вільної землі», — говорить Кошиль.

Як зараз виділяють безкоштовну землю

Хоча формально вільної землі в Україні залишилося мало, місцеві органи влади роздають її досі, правда, не всім. Отримати ділянку можна навіть під Києвом, де ринкові ціни доходять до тисячі доларів за сотку і вище.

До прикладу, в минулому році Рожнівський сільрада Броварського району Київської області виділила якомусь Юрію Шимановскому 12 соток під будівництво житлового будинку в селі Рожни.

При цьому іншим заявникам — Ігорю Сющуку і Раїсі Бургазлий в землі відмовили, аргументуючи це тим, що вони неправильно оформили папери.

На продаж ділянки в Рожнах виставляються за ціною від 500 доларів за сотку.

У селі Литочки Броварського району Київської області у березні цього року дозволили готувати проектну документацію на землю чотирьом громадянам. Двом дали по гектару на ведення особистого селянського господарства, ще двом — по 25 соток під забудову. На спеціалізований сайтах земля в цьому селі в 25 кілометрах від столиці пропонується за ціною в середньому тисяча доларів за сотку.

Депутати Глибоцького сільради Бориспільського району Київської області 17 квітня 2020 року погодили розробку технічної документації на ділянку 24 сотки під житлову забудову якомусь «Особі 4» (у вирішенні прізвище заявника не вказана)

18 травня цього року Высокопильский сільрада (Херсонська область) виділив 34 сотки біля села Князівка громадянину Мамедову для ведення особистого селянського господарства, а громадянка Толочко отримала відразу гектар.

На сайті Госгеокадастра є свіжі дані з рішенням про виділення землі, в тому числі з Київської області. Там більше відмови, але є і позитивні рішення. Зокрема, 30 квітня було виділено 2 гектари в Тетіївської районі Київської області.

Причому, судячи з усього, ці громадяни не належать до пільгових категорій, мають право на першочергове виділення землі. Принаймні, у рішеннях про це нічого не сказано.

І таких прикладів по країні — безліч.

У Києві з землею набагато складніше. На сайті Київради зазначено, що на отримання землі подано близько 23 тисяч заявок, понад 98% — від учасників АТО. На землевідведення заплановано близько 2,5 тисяч гектар.

Останні дані про виділення ділянок датовані 2018 роком. Тоді було виділено більше тисячі ділянок під житлову забудову, 2 ділянки під садівництво, один — під гараж.

На сесії 24 квітня 2018 року Київради погодив виділення відразу 136 ділянок.

Скуповують відмови по 500 гривень. Навіщо українцям масово пропонують поступитися своє право на землю оновлено: 5 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0