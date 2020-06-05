Аваков пообіцяв довести до кінця визволення Марківа

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що в Україні зроблять все можливе для звільнення з в’язниці Італії українського військового, воїна Національної гвардії Віталія Марківа.

Про це він сказав під час виступу на пленарному засіданні ВРУ в п’ятницю, 5 червня.

«Звільнення Віталія Марківа – це важлива справа. Ми впевнені, що звинувачення в причетності до вбивства італійського журналіста – повністю сфабриковані і є спецоперацією російських спецслужб, яка реалізується на території Італії», – запевнив глава МВС.

Міністр нагадав, що питання звільнення Марківа в Україні винесено на державний рівень. Зокрема, в лютому цього року президент Зеленський провів переговори з главою і прем’єром Італії, а також Папою римським Франциском.

Зараз українська сторона очікує закінчення карантину в європейській країні, після якого має відбутися засідання апеляційного суду.

«Де ми впевнені, що у нас дуже хороші позиції. І мають намір продовжити дипломатичні зусилля на рівні між урядами», – додав Аваков.

Він зазначив, що в минулому році було відновлено розслідування щодо обставин убивства журналіста Роккелли. А на початку цього – проведено слідчий експеримент, який повністю доводить, що нацгвардеец не міг «ні фізично, ні на відстані» бути причетним до цього злочину.

«Ми намагаємося. Марків буде вільний. Я хочу, аби це сталося в цьому місяці», – підсумував Він.