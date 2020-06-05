В Долину нарциссов завезли карпатских буйволов (фото)

Животные помогут поддерживать луговые экосистемы.

В знаменитую Долину нарциссов, что в Карпатском биосферном заповеднике, после почти столетнего отсутствия вернулись карпатские буйволы. Это произошло благодаря совместному проекту заповедника с одной из частных компаний, которая и предоставила животных, передает Хроника.инфо.

Животных завезли в Долину нарциссов 29 апреля. Раньше их часто держали в местных хозяйствах. Буйволы давали молоко, диетическое мясо и широко использовались как тягловая сила. Однако в ХХ веке они практически исчезли вместе с другими традиционными для Закарпатья породами домашних животных.

В заповеднике считают, что возвращение буйволов позволит эффективно бороться с ивами и тем самым поддерживать луговые экосистемы, где растет узколистный нарцисс — главное местное украшение. Ведь буйволы очень неприхотливые животные, которые питаются жесткими кормами вроде побегов ивы. А цветам они не принесут никакого вреда, так как будут выпасаться в специально отведенных местах, ограниченных по периметру электропастухами.

Кроме того, буйволы привлекут в Долину нарциссов больше туристов, особенно в период цветения, который длится около трех недель в мае.

Наконец, сохранение этих ценных животных может стать перспективным направлением работы Карпатского биосферного заповедника.