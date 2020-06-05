В Японії закликали відібрати у Росії всі Південні Курили

Японський журналіст і політолог Юкіо Касияма знову закликав владу своєї країни відібрати у Росії всі чотири острови південної частини Курил. Свою думку він виклав у статті для порталу Wedge Infinity.

Політолог нагадав, що в травні японський МЗС у своїй щорічній доповіді — так званої Синій книзі за дипломатії — знову заявив, що на острови південної групи Курильського архіпелагу поширюється суверенітет Японії. При цьому, зазначив Касияма, в доповіді не вказувалося, які саме острови маються на увазі — Кунашир, Ітуруп, Хабомаї і Шикотан або тільки два останніх. За його словами, таким чином, японські влади, мабуть, сподівалися залишити собі простір для маневрів у надії добитися від Росії повернення хоча б двох островів.

Однак, на думку Касиямы, така позиція неприйнятна. «Раніше я вже неодноразово писав, що вважаю варіант повернення двох островів помилковим і що Росія навряд чи піде навіть на нього», — зазначив політолог. За його словами, влада повинна повернутися до первісних вимог про передачу Японії усіх чотирьох островів, інакше Токіо ризикує опинитися у вкрай невигідному становищі, причому не тільки у відносинах з Росією. Як вважає Касияма, відмовившись від претензій на два острови Курильської гряди, а Японія проявить слабкість і покаже іншим країнам, з якими у неї також є територіальні конфлікти, — Китаю і Південної Кореї, що вона готова легко віддати свої землі.

За підсумками закінчення Другої світової війни між Москвою і Токіо не було укладено мирний договір. Основною перешкодою для його підписання став невирішене територіальний спір навколо південної частини Курил — островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групи Хабомаї. Японська сторона називає Південні Курили «північними територіями» і не визнає над ними російського суверенітету. Москва, в свою чергу, не визнає сам факт територіального спору.

Крім того, в Японії існує територіальний спір із Китаєм щодо островів Сенкаку (Дяоюйдао) в Східно-Китайському морі і з Південною Кореєю щодо острови Такесіма (Токто).