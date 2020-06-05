Рейтинг Зеленського обвалився на 1,7% за тиждень

Рейтинг Зеленського обвалився за тиждень, за нього б проголосували 40,9% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), раніше за нього віддали голоси 42,6% українців, рейтинг колишнього Президента Петра Порошенка становить 15,7%, а голови партії «Сила і честь» Ігоря Смєшка – 9,2%.

Про це свідчать результати опитування, представленого на прес-конференції.

Респондентів запитали, за кого з 8 запропонованих кандидатів вони проголосували б, якби вибори Президента україни відбувалися зараз (в кінці квітня).

Серед тих, хто голосував би і визначився з кандидатом, 40,9% віддали б голос Зеленському, 15,7% – Порошенко, 9,2% – Смешко, 8,9% – співголові фракції «Опозиційна платформа «За життя» у Верховній Раді Юрію Бойко, 8,7% – голові фракції «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» в Раді Юлії Тимошенко, 6,4% – голові політради «За життя» Віктору Медведчуку, 4% – голові Радикальної партії Олега Ляшка, 1,5% – депутату від фракції «Голос» в парламенті Святославу Вакарчуку.

4,8% опитаних віддали б голос іншим кандидатам, проте яким саме – не уточнюється.

Опитування проводилося 26-30 квітня серед 1,5 тис. повнолітніх респондентів на підконтрольній території Україні методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,6%.