В Україні знизився курс долара, але підвищився євро

В Україні офіційний курс долара знижується по відношенню до гривні вже більше тижня. У п’ятницю, 5 червня, він знизився з 26,75 до 26,69 грн/$. Євро при цьому подорожчав на 3 копійки і встановився на позначці 29,99 грн.

Про це йдеться в даних банківських установ та НБУ.

Курс валют НБУ

Долар – 26,69 грн (-6 коп.)

Євро – 29,99 грн (+3 коп.)

Курс валют НБУ

НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 26,56 грн (-2 коп.)

Продаж – 28,80 грн (-1 коп.)

Євро:

Купівля – 29,59 грн (+4 коп)

Продаж – 30,11 грн (+9 копійок)

Курс валют в банках

finance.i.ua

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,88 грн (+11 копійок)

Продаж – 26,94 грн (+15 коп)

Євро:

Купівля – 29,76 грн (+12 коп.)

Продаж – 30,33 грн (+58 коп.)

Курс валют в обмінниках

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