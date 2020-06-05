В Україні знизився курс долара, але підвищився євро

В Україні офіційний курс долара знижується по відношенню до гривні вже більше тижня. У п’ятницю, 5 червня, він знизився з 26,75 до 26,69 грн/$. Євро при цьому подорожчав на 3 копійки і встановився на позначці 29,99 грн.
Про це йдеться в даних банківських установ та НБУ.
Курс валют НБУ
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Долар – 26,69 грн (-6 коп.)
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Євро – 29,99 грн (+3 коп.)
Курс валют НБУ
НБУ
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
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Купівля – 26,56 грн (-2 коп.)
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Продаж – 28,80 грн (-1 коп.)
Євро:
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Купівля – 29,59 грн (+4 коп)
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Продаж – 30,11 грн (+9 копійок)
Курс валют в банках
finance.i.ua
Курс валют в обмінниках
Долар:
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Купівля – 26,88 грн (+11 копійок)
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Продаж – 26,94 грн (+15 коп)
Євро:
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Купівля – 29,76 грн (+12 коп.)
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Продаж – 30,33 грн (+58 коп.)
Курс валют в обмінниках
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