Биков: Приїхали в Україну злодії в законі перетворили країну в одну велику малину і звідси курирували діяльність банд по всьому СНД

Злодії поза законом – Рада прийняла закон, який посадить «авторитетів».

Народні депутати підтримали президентський законопроект, який дозволить карати кримінальних авторитетів – так званих «злодіїв у законі». Зелені кнопки натиснули 236 нардепів з «Слуги Народу», «Батьківщини», ОПЗЖ, партії «За майбутнє» і групи «Довіра». Також законопроект підтримали шестеро позафракційних депутатів.

Тепер злодії в законі сядуть до в’язниці на термін до 15 років, а за створення злочинного співтовариства – об’єднання банд доведеться сісти на 20 років.

Після того, як в Грузії, а після і в Росії прийняли закони проти авторитетів злодійського світу – їм довелося тікати за кордон. Багато з них поїхали в Україну і фактично перетворили країну в одну велику малину. Саме в Україні організовували сходки і курирували діяльність банд по всьому СНД. При цьому, до авторитетів зверталися, щоб вибити борги, вирішити інші слизькі питання, які межують з законністю. Існує інформація, що без схвалення злодійських авторитетів не обходилося ні одне замовне вбивство в Україні.

Номінально в Україні покарати злодіїв у законі було неможливо. Адже формально вони не скоювали злочини самостійно. Вони зазвичай зберігали кримінальні гроші, координували: хто і з якою сфери буде брати данину, де можна грабувати, а де не можна, кого можна вбити, а кого ні. Тепер у правоохоронців з’явиться реальна можливість очистити країну від цієї ракової пухлини. Раніше президенти побоювалися злодіїв не менше, ніж олігархів. Адже і одні і інші могли реально змістити будь-якого президента.

Зараз ситуація зміниться і злодіям в законі доведеться шукати собі новий притулок. Виявилося – була потрібна лише політична воля.

До законопроекту було багато питань і був ризик, що поліція буде приписувати «авторитетність» людям, які не причетні до кримінального світу. Однак, законопроект в цьому плані допрацювали. Поліції потрібно буде довести, що конкретний підозрюваний дійсно впливає, щоб координувати злочинну діяльність.

Сергій БИКОВ