На Вінниччині в ДТП розбився український військовий

У Гайсинському районі Вінницької області сталося смертельне ДТП за участю вантажівки і легкового авто під керуванням українського військового.

Аварія сталася 4 червня в селі Куна, повідомляє прес-служба ВСУ. В результаті зіткнення машин, водій вантажівки отримав тілесні ушкодження, а військовий загинув відразу.

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група ГУ НП у Вінницькій області.

Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження. Слідство триває.