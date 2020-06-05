Російський місто затопило окропом під час зливи

У Новосибірську відбулася комунальна аварія — вулиці затопило окропом. ЧП сталося на тлі безперервної зливи в місті. Про це йдеться в співтоваристві в соціальній мережі «ВКонтакте» «Інцидент Новосибірськ».

Гаряча вода хлинула з-під асфальту на перетині вулиць Котовського та Пархоменко. В даний час комунальники усувають наслідки аварії. Щоб росіяни могли перейти на протилежну сторону вулиці, на землю спеціально поклали бетонні блоки, з яких люди стрибають.

«А вода все туди ллється і далі вниз. Було кілька спусків на нижні вулиці, по будь-якому вода і туди потрапить зараз», — говорить в ролику місцева мешканка Олена, яка і зняла подію.

Нещодавно схожа аварія сталася в Астрахані — там під час гідравлічних випробувань тепломереж прорвало трубу. Висота фонтану перевищила шестиповерховий будинок.